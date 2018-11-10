Львов – Олимпик – 1:1 – видео голов и обзор матча

Львов расписал результативную ничью с Олимпиком. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Первый тайм был равным и динамичным, но несколько скупым на острые моменты. На 27-й минуте Жулио Сезар решил пробить с дистанции и попал в Тейлора, который избежал офсайда, вышел один на один и переиграл Махновского – 1:0.

Львов расписал результативную ничью с Олимпиком

Второй тайм также начался с давления на ворота гостей. Но Олимпик собрался и восстановил паритет, зафиксировав конечный счет 1:1.

Чемпионат Украины 2018/2019, 15-й тур

Львов – Олимпик – 1:1

Голы: Тейлор, 27 – Шиндер, 63