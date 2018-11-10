toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
БОРУССИЯ ДОРТМУНД - БАВАРИЯ ЗАРЯ - КАРПАТЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Львов – Олимпик – 1:1 – видео голов и обзор матча

17:03 34 Читати українською
Львов – Олимпик – 1:1 – видео голов и обзор матча
Львов – Олимпик / Фото ФК Олимпик

Львов расписал результативную ничью с Олимпиком. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Первый тайм был равным и динамичным, но несколько скупым на острые моменты. На 27-й минуте Жулио Сезар решил пробить с дистанции и попал в Тейлора, который избежал офсайда, вышел один на один и переиграл Махновского – 1:0.

Львов расписал результативную ничью с Олимпиком

Второй тайм также начался с давления на ворота гостей. Но Олимпик собрался и восстановил паритет, зафиксировав конечный счет 1:1.

Чемпионат Украины 2018/2019, 15-й тур

Львов – Олимпик – 1:1

Голы: Тейлор, 27 – Шиндер, 63

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Украина15 тур

Львов - Олимпик: Суббота 10 ноября 2018

Львов
Матч окончен
1 : 1
Олимпик
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Видеоновости Львов Львов Львов - Олимпик Олимпик Олимпик
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
15
мин
Боруссия Дортмунд
19:30
Бавария
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук