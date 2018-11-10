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Мораиш: В матче с Зарей ничья была бы справедливым результатом

22:06 93 Читати українською
Мораиш: В матче с Зарей ничья была бы справедливым результатом
Жозе Мораиш / Фото ФК Карпаты

Наставник львовских Карпат Жозе Мораиш поделился впечатлениями от поражения в поединке 15-го тура УПЛ против Зари (1:2).

"Игра началась очень интенсивно и динамично. По моему мнению, боролись две команды, которые хорошо проявили себя. Если говорить о результате, то он не лучший для нас.

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Несмотря на то, что происходило на футбольном поле, то ничья была бы более справедливым результатом. Обидно, что некоторые решения судьи также нам не помогли, они больше были в пользу соперника. Но Заря – хорошая команда.

Сейчас я живу в Украине. Мне очень нравится местное население и я доволен уровнем игры, который здесь демонстрируется. С таким характером футболистов, как раз проявляется интерес для достижения поставленной цели. Это то, что я вижу в украинском футболе", – цитирует Мораиша официальный сайт клуба.

После поражения Карпаты остались на 9-й строчке турнирной таблицы, имея в активе 16 очков.

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Украина15 тур

Заря - Карпаты: Суббота 10 ноября 2018

Заря
Матч окончен
2 : 1
Карпаты
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Теги
Заря - Карпаты Жозе Мануэль Феррейра Мораиш Жозе Мануэль Феррейра Мораиш Карпаты Карпаты
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