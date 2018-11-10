Ференцварош Реброва неожиданно уступил аутсайдеру Халадашу, Уйпешт разгромил Кишварду Милевского

Состоялись очередные матчи 14-го тура чемпионата Венгрии.

Кишварда принимала Уйпешт. Уже до свистка на перерыв команды смогли обменяться голами. Во второй половине встречи хозяева посыпались и пропустили три мяча. В стартовом составе Кишварды вышел на поле украинский форвард Артем Милевский и был заменен на 71-й минуте.

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МТК одержал победу в напряженном матче против Академии Пушкаша, в котором команды забили на двоих 5 мячей. В составе хозяев весь матч на поле провели голкипер Артем Кичак и защитник Евгений Селин.

Лидер чемпионата Венгрии Ференцварош, который тренирует Сергей Ребров потерпел неожиданное поражение от Халадаша. Стоит отметить, последний занимает последнюю строчку турнирной таблицы.

Чемпионат Венгрии, 14-й тур

Кишварда – Уйпешт – 1:4

Голы: Лукас, 31 – Новотни, 42, 73, 86, Изинг, 50 (аг)

МТК – Академия Пушкаша – 3:2

Голы: Ленче, 26, Баки, 65, Торгелле, 81 – Арабули, 38, Кнежевич,76

Халадаш – Ференцварош – 1:0

Гол: Гаал, 53 (пен.)

Нереализованый пенальти: Ландзафаме, 79 (Ф)