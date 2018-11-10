Александрия разгромила Арсенал-Киев и вышла на второе место

Александрия благодаря голам Дмитрия Шастала, Артема Ситала и Кирилла Ковальца уверенно переиграла Арсенал-Киев в матче 15-го тура УПЛ.

Арсенал начал довольно неплохо и даже мог забить на старте матча: так, на 7-й минуте Сагуткин ворвался в штрафную и уже обыграл Панькива, однако Шендрик подстраховал своего голкипера. Александрия ответила в следующей же атаке, в которой Артем Ситало обошел Сагуткина и отдал на Шастала, однако после его удара Майданевич вынес мяч из пустых ворот. На 22-й голкипер Арсенала Сергей Ситало отразил удар своего однофамильца перед собой, а Протасов вместо нормального добивания вынес мяч в офсайд. Тем не менее, гости играли активнее и закономерно выиграли первый тайм: на 33-й минуте Гречишкин выполнил верховую передачу на Шастала, а тот головой замкнул – 0:1.

Второй тайм киевляне начали очень активно, едва не отыгравшись. На 55-й минуте Акулинин пробил головой после фланговой передачи, однако Панькив отбил мяч. Через 5 минут Шендрик сбил Вакулко в собственной штрафной, а главный арбитр назначил пенальти. Акулинин подошел к "точке", однако пробил ужасно – без проблем для Панькива. Александрия после этого перехватила инициативу, Шастал несколько раз неплохо пробивал и подавал, и, наконец, на 82-й минуте всё было завершено: Артём Ситало вырвался один на один с Сергеем Ситало и уверенно его переиграл – 0:2. На 90+2-й Кирилл Ковалец добил хозяев – 0:3.

Таким образом, Александрия набрала 30 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице – впрочем, Динамо свой матч сыграет завтра. Арсенал-Киев остался на последней позиции, имея в активе 7 очков.

Чемпионат Украины 2018/2019, 15-й тур

Арсенал-Киев – Александрия – 0:3

Голы: Шастал, 33, Ситало, 82, Ковалец, 90+2