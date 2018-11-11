Лунин вынужденно дебютировал в Ла Лиге за Леганес из-за травмы основного конкурента

Украинский голкипер Леганеса Андрей Лунин впервые сыграл в матче чемпината Испании.

На 85-й минуте матча 12 тура Примеры, в котором Жирона на своем поле принимала Леганес, голкипер гостей Иван Куэльяр получил травму. Вместо него на поле вышел Андрей Лунин. Это было первое появление украинца в матче Ла Лиги.

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По предварительной информации, в Куэльяра повреждение мышц правого бедра, сообщает Еl Desmarque. Подробная информация и вероятный срок восстановления станут известны после медобсеження.

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