Эмилиано Сала – сенсационный снайпер Европы: он не перешел в Динамо и "зажег" после отставки экс-тренера Шахтера

Нападающий Нанта Эмилиано Сала стал настоящим открытием сезона 2018/19. Он забивает больше, чем Месси, Суарес, Неймар и Пйонтек.

28-летний аргентинец, который никогда не хватал звезд с неба, неожиданно включился в борьбу за "Золотую бутсу". Пока внимание футбольной общественности было приковано к подвигам сенсационного поляка Кшиштофа Пйонтека, Сала не только опередил атаканте Дженоа, но и вплотную приблизился к лучшему снайперу топ-5 лиг Европы Килиану Мбаппе.

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"Я нахожусь на вершине бомбардирской гонки, но мне нужно продолжать тяжело работать, чтобы не останавливаться на достигнутом. Почему бы не завершить сезон в компании лучших снайперов Европы?", – говорит аргентинец в интервью изданию Marca.

Сала наколотил 10 голов в 11-ти матчах чемпионата Франции. В ведущих первенствах Европы и Лиге 1 его опережает только звездный нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе (11).

"Мои друзья, преимущественно из Аргентины, смеются, когда видят меня в рейтинге топ-бомбардиров Европы рядом с Мбаппе – выше других форвардов мирового масштаба. Признаюсь, что я даже не мечтал о таком старте сезона. Впрочем, совсем не собираюсь ставить перед собой какие-то планки. Я наслаждаюсь этим моментом, но не забываю, откуда приехал", – отмечает Сала, который родился в небольшом городке Прогресо с населением в 2000 человек (провинция Санта Фе).

Аргентинец, которого можно назвать неким ноунейм для рядового фаната, демонстрирует просто сумасшедшую эффективность. Свои 10 мячей в чемпионате Франции Сала забил после 13-ти ударов в сторону ворот команд-соперников – почти 77% (!) его выстрелов завершаются голами. Хотя, сам футболист считает, что ему нужно работать как раз над своей точностью: "Это один из компонентов игры, который я должен совершенствовать. Я остаюсь после тренировок и смотрю различные видео, чтобы улучшить свою результативность. Кроме этого, у меня есть возможность работать с замечательным тренером, который был большим нападающим. Мы общаемся каждый день", – добавляет Эмилиано.

После того, как опытный боснийский наставник Вахид Халилходжич сменил у руля Нанта экс-тренера Шахтера Мигеля Кардосо, Сала просто взорвался голами. Под руководством Халилходжича аргентинец провел 6 мячей в трех матчах и почти повторил собственный рекорд результативности с прошлого сезона (12). Эмилиано отмечается каждые 75 минут.

"Сала хорошо открывается за спинами защитников и почти всегда находится в зоне завершения атаки. Надеюсь, что он превзойдет мой рекорд", – прокомментировал бомбардирские подвиги аргентинца Халилходжич, который в сезоне 1984/85 забил за Нант 28 голов.

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"Я учился в аргентинской академии, которая сотрудничала с Бордо. Перебрался туда в 20 лет, но не смог закрепиться в команде. Мне было очень сложно адаптироваться к европейскому футболу. Впоследствии, я немного поиграл за Орлеан, Ньор и Кан, пока не перешел в Нант (2015). Именно здесь я начал прогрессировать быстрыми темпами", – рассказывает Сала, который в среднем забивает 0,9 гола за матч, что является лучшим показателем среди всех аргентинцев в Европе. За ним не успевают, в частности, такие монстры как Месси (0,77), Икарди (0,75) и Агуэро (0,63).

Сала не без основания мечтает о сборной Аргентины: "Играть за "альбиселесте" рядом с Месси – моя большая мечта. Я до конца буду биться за этот шанс", – говорит сенсационный форвард, который всегда отождествлял себя с Батистутой. "Габриель был примером для меня. Думаю, что своим самопожертвованием и конкурентоспособностью я также чем-то похож на Кавани. То, что я поднялся из низов, дает мне силы продолжать работать. Только с потом приходят голы", –завершает Эмилиано, которого якобы хотело приобрести киевское Динамо прошлым летом.

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