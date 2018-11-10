"Проехался на авто с рулем справа – весь вспотел": Ярмоленко – о сале, проблемах в Лондоне и рекорде Шевченко

ФФУ опубликовала заключительную часть интервью Андрея Ярмоленко, которое вингер Вест Хэма дал Александру Зинченко в рамках ответов на вопросы болельщиков. "Футбол 24" выбрал самое интересное.

О "Золотом мяче" и переходе в Шахтер

Когда получу "Золотой мяч"? Возможно, в следующей жизни уже. Я сомневаюсь, что когда-то его получу. Знаю, что необходимо работать над собой и только так можно развиваться.

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Почему никогда не перешел бы в Шахтер? Не потому, что я как-то там не уважаю "горняков", или еще по каким-то причинам. Есть определенные вещи, которые нельзя делать. Я завоевывал уважение болельщиков Динамо, отдал 10 лет этой команде и ее фанатам. После этого перейти в Шахтер – считаю, что это будет неправильно.

О рекорде Шевченко по количеству голов в сборной Украины и будущем национальной команды

Превзойти рекорд Шевченко в сборной Украины по голам? Андрей Николаевич не даст (улыбается). Думаю, что любой футболист ставит перед собой максимальные цели. Однако я не смотрю на рекорды, я просто стараюсь выходить на поле и отдаваться максимально в каждом матче, забивать и отдавать голевые передачи.

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Главное – чтобы моя команда побеждала. Конечно, если удастся побить рекорд такого выдающегося футболиста –я не очень расстроюсь (сейчас у Шевченко 48 голов за сборную Украины, у Ярмоленко – 36 – прим. "Футбол 24").

У нас растет хорошая молодежь: Цыганков, Зинченко, Матвиенко. Считаю, что именно они будут лидерами сборной Украины через 5-7 лет.

Кого бы я выбрал из украинцев в Вест Хэм? Федецкий туда бы подошел: он так играет – немного в ногу, немного в мяч, там такое любят. Мне нравилось играть с ним в сборной: он забегал, я ему не отдавал, он все равно аплодировал, ему нравилось (смеется). Если серьезно, я даже не знаю. С Сидорчуком и Ковалем мы дружим, поэтому, наверное, кого-то из них.

Об адаптации в Вест Хэме, сале и проблемах в Лондоне

У меня английский нормальный, для бытового уровня хватает. Но когда они говорят, то это как будто совсем другой язык. Это было очень трудно, правда, когда они сейчас со мной общаются, то стараются говорить медленнее.

Кто лучше всех шутит в Вест Хэме? Для того, чтобы хорошо шутить, надо хорошо владеть английским. Нобл много шутит, и другие ребята тоже, среди них Арнаутович и Педро Обианг. В целом все ребята дружат с юмором, можно находить общий язык.

Проблемы? Как-то я взял себе авто с рулем справа, проехал от базы до дома, весь вспотел и поставил автомобиль, и понял, что пока не готов к такому.

Шевченко возил в Милан сало. Беру ли я его в Вест Хэм? Когда я был в Германии, я просил родителей, чтобы они привозили сало, я его люблю. В Англии то же самое. Я водил Нобла в нашу баню в Лондоне, угостил его, но ему не очень понравилось. Это для нашей души все-таки.

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