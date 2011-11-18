Кристал Пэлас – Тоттенхэм – 0:1 – видео гола и обзор матча

Тоттенхэм обыграл Кристал Пэлас в 12 тур АПЛ. Смотрите видео гола матча Кристал Пэлас – Тоттенхэм на сайте "Футбол 24".

Тоттенхэм на выезде минимально победил Кристал Пэлас. В первом тайме "шпоры" потеряли Триппьера из-за повреждения. А вот выйти вперед в счете удалось лишь во втором тайме, отличился Фойт. Этот гол так и остался единственным в этой игре.

Тоттенхэм минимально одолел Кристал Пэлас: 12 тур АПЛ, матчи субботы

Тоттенхэм остался на 4 месте в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 27 очков. Кристал Пэлас с 8 очками находится на 16 месте.

Чемпионат Англии 2018/19, 12 тур

Кристал Пэлас – Тоттенхэм – 0:1

Гол: Фойт, 66