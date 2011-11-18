Боруссия Д – Бавария – 3:2 – видео голов и обзор матча

Боруссия Д победила Баварию в 11 туре Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча Боруссия Д – Бавария.

Команды устроили настоящий спектакль, обменявшись дублями Ройса и Левандовски. Победу "шмелям" принес Пако Алькасер, который появился на поле во втором тайме.

Боруссия Д в невероятном матче переиграла Баварию и оторвалась от мюнхенцев на 7 очков

Боруссия набрала 27 очков и оторвалась от преследователей на вершине турнирной таблицы. Бавария отстает уже на 7 пунктов – 20 баллов и третья строчка.

Германия. Бундеслига, 11 тур

Боруссия Д – Бавария – 3:2

Голы: Ройс, 49 (пен), 64, Алькасер, 73 – Левандовски, 26, 52