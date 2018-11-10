Заря – Карпаты: 2 гола, попадание в каркас ворот и новый шедевр Шведа за 45 минут в матче УПЛ

Заря принимает Карпаты в поединке 15-го тура чемпионата Украины 2018/19. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Игра Заря – Карпаты стартовала в 17:00 по киевскому времени. Гости выиграли 2 матча подряд и в случае победы имеют шанс обойти Зарю, которая занимает шестое место.

Динамо і Шахтар подарували свято, Швед тягне Карпати, а Чорноморець йде на дно – підсумки 14 туру УПЛ

Карпаты начали поинтереснее. Карраскаль заработал угловой ударом с рикошетом. После подачи корнера Ковтун перебросил ворота акробатическим выстрелом. Впрочем первый удар Зари стал значительно более острым моментом. Капитан хозяев Караваев с лета пробил из пределов штрафной. Только крестовина отменила крутое взятие ворот. Сваток в своем стиле пятой пытался завершить подачу с угла поля. Здесь уже Никита Шевченко все контролировал. Карраскаль по левому флангу а-ля Неймар несколькими неуловимыми финтами обошел двух защитников, но пробил уже хуже – мимо ближнего угла.

Заря – Карпаты: смотреть прямую трансляцию онлайн

На 16-й минуте хозяева повели. Караваев выиграл силовую борьбу после классного прохода слева от Тимчика в штрафной. Гордиенко подобрал и отдал в центр Хомченовскому – Дмитрий расстрелял голкипера. Это был провал в защите Карпат! Шедевральным голом издалека Швед сравнял счет, а почти сразу после этого "львы" должны были выходить вперед. Тот же Марьян идеально выкатил на Карраскаля, но колумбиец попал в штангу.

Украина. УПЛ 2018/19, 15-й тур

Заря – Карпаты – 1:1 (LIVE, 2-й тайм)

Голы: Хомченовский, 16 – Швед, 34