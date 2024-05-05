В поединке 36-го тура АПЛ между Челси и Вест Хэмом болельщики "молотков" решили подразнить Михаила Мудрика.

Фанаты Вест Хэма начали дразнить Михаила Мудрика во время поединка, вспомнив другого украинца, выступавшего в Англии – Андрея Ярмоленко.

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"Ты – дерьмовый Ярмоленко", – пели фанаты "молотков" в адрес вингера Челси. Правда, это им не помогло – "синие" разбили Вест Хэм 5:0.

Напомним, Ярмоленко выступал за Вест Хэм с 2018-го по 2022-й годы, в целом проведя 86 матчей в составе лондонцев (13 голов и 6 ассистов). Мудрик за Челси сыграл в 56 поединках (6 голов и 4 ассиста).

Челси смял Вест Хэм и обошел МЮ – Мудрик отдал передасист, создал пачку моментов, хет-трик перекладины, шоу Джексона

«You’re just a shit Yarmolenko» pic.twitter.com/rw9SBRWPRB — football video (@S0yjoEQ7RuNcNz4) May 5, 2024