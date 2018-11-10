Атлетико – Атлетик – 3:2 – видео голов и обзор матча

Атлетико победил Атлетик в 12 туре Ла Лиги, отыгравшись дважды по ходу встречи. Смотрите видео голов матча Атлетико – Атлетик на сайте "Футбол 24".

Иньяки Уильямс вывел Атлетик вперед. В начале второго тайма Томас сравнял счет, однако Уильямс почти сразу снова вывел басков вперед.

Атлетико одержал волевую победу над Атлетиком: 12 тур Ла Лиги, матчи субботы

Но "матрасники" проявили свой бойцовский характер. На 80 минуте Родриго с передачи Томаса снова сравнял счет, а уже в компенсированное время Годин после паса Гризманна принес победу мадридцам.

Чемпионат Испании 2018/19, 12 тур

Атлетико – Атлетик – 3:2

Голы: Томас, 61, Родриго, 80, Годин, 90+1 – Уильямс, 36, 64