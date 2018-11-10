Боруссия М уверенно победила Вердер, Фортуна разгромила Герту: 11-й тур Бундеслиги, матчи субботы

Первые субботние матчи 11-го тура немецкой Бундеслиги не прошли без сенсаций.

Вердер в родных стенах принимал гладбахскую Боруссию, пытаясь реабилитироваться перед собственными фанатами за поражение в Майнце неделю назад. Долгое время бременцам удавалась более-менее ровная игра – на 28-й минуте после удара Классена защитники гостей даже выносили мяч с самой линии ворот. Впрочем, реализовать свои моменты хозяевам не удалось, за что их жестоко наказал Алассан Плеа. На 39-й минуте он обыграл двух защитников в штрафной и пробил точно под дальнюю штангу, на 48-й замкнул подачу с углового, а на 52-й завершил быструю и красивую контратаку Боруссии – 0:3. Нури Шахин на 59-й отыграл один гол для Вердера, однако камбэка так и не произошло.

В параллельных встречах Майнц благодаря голам Гбамена, Матеты и Онисиво переиграл Фрайбург, а Штутгарт одержал вторую победу в сезоне, одолев на выезде Нюрнберг. Хоффенхайм в тяжёлом поединке смог выиграть в Аусбурга благодаря Райссу Нельсону, который вышел на замену и уже через три минуты забил решающий мяч. Герта в поединке с Фортуной осталась в меньшинстве из-за второй жёлтой карточки Миттельштадта на 41-й минуте, поэтому и без того тяжёлый поединок завершился для берлинцев печально – дюссельдорфцы начали забивать во втором тайме и выиграли со счетом 4:1.

Таким образом, Боруссия М набрала 23 очка и приблизилась к первому месту на минимальное расстояние. Хоффенхайм поднялся на пятую строчку, набрав 19 очков, а Вердер опустился на седьмую – у него лишь 17 зачётных пунктов. Герта, Майнц, Аугсбург и Фрайбург идут на 8-11 местах один за другим – у них 16, 15 и 13 очков соответственно. Нюрнберг с 10 очками остался перед зоной вылета, а Фортуна и Штутгарт набрали по 8 очков, продолжая закрывать турнирную таблицу.

Чемпионат Германии 2018/2019, 11-й тур

Вердер – Боруссия М – 1:3

Голы: Шахин, 59 – Плеа, 38, 48, 52

Нюрнберг – Штутгарт – 0:2

Голы: Баумгартль, 68, Томми, 82

Фортуна – Герта – 4:1

Голы: Усаме, 50, Хенниґс, 63, Раман, 84, 90+2 – Зельке, 88

Удаление: Миттельштадт, 41 (вторая желтая)

Фрайбург – Майнц – 1:3

Голы: Саллаи, 73 – Гбамен, 6, Матета, 18 Онисиво, 76

Хоффенхайм – Аугсбург – 2:1

Голы: Крамарич, 65, Нельсон, 84 – Финнбогасон, 70