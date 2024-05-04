Главные новости 3 мая: Ройс покидает Боруссию Д, скандал с трансфером Довбика, изменения регламента на Евро-2024
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за пятницу, 3 мая.
Украина
Шахтер заинтересовался лидером СК Днепр-1 – все зависит от вероятного трансфера Судакова.
Карпаты после выхода в УПЛ не смогли переиграть середняка Первой лиги.
Ярмоленко опередил Реброва и стал лучшим бомбардиром украинских команд.
Мир
Лутон расписал ничью с Эвертоном и остался в зоне вылета – провал конкурента Миколенко не помог.
УЕФА официально принял изменения регламента Евро-2024, на которые рассчитывал Ребров.
Боруссия Д официально подтвердила уход Ройса после 12 лет в клубе.
Лунин против Куртуа: Анчелотти объявил распределение вратарей на чемпионат и Лигу чемпионов.
Украинцы за рубежом
Довбик стал целью №1 для революции в Мадриде – кандидатуру украинца утвердил главный босс.
Жирона отреагировала на мегаскандал имени Довбыка – испанские СМИ разгоняют исключение из ЛЧ, агент форварда раскрыл детали громкого дела.
Яремчук отчаянно хочет остаться в Валенсии – все решено на 99%, но есть нюанс.