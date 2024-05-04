Украина

Шахтер заинтересовался лидером СК Днепр-1 – все зависит от вероятного трансфера Судакова.

Карпаты после выхода в УПЛ не смогли переиграть середняка Первой лиги.

Ярмоленко опередил Реброва и стал лучшим бомбардиром украинских команд.

Мир

Лутон расписал ничью с Эвертоном и остался в зоне вылета – провал конкурента Миколенко не помог.

УЕФА официально принял изменения регламента Евро-2024, на которые рассчитывал Ребров.

Боруссия Д официально подтвердила уход Ройса после 12 лет в клубе.

Лунин против Куртуа: Анчелотти объявил распределение вратарей на чемпионат и Лигу чемпионов.

Украинцы за рубежом

Довбик стал целью №1 для революции в Мадриде – кандидатуру украинца утвердил главный босс.

Жирона отреагировала на мегаскандал имени Довбыка – испанские СМИ разгоняют исключение из ЛЧ, агент форварда раскрыл детали громкого дела.

Яремчук отчаянно хочет остаться в Валенсии – все решено на 99%, но есть нюанс.