Десна – Черноморец – 2:0 – видео голов и обзор матча

Германия — 21:38 342
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Боруссия Д в невероятном матче переиграла Баварию и оторвалась от мюнхенцев на 7 очков
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Боруссия Д – Бавария: онлайн-трансляция матчаГермания — 19:32 2499
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Заря – Карпаты: шедевр Шведа не помешал – команда Вернидуба прервала 2 серии в матче УПЛУкраина — 18:52 362
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Финальный матч Кубка Либертадорес Бока Хуниорс – Ривер Плейт находится под угрозой срываМир — 17:12 199
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Сколько зарабатывают тренеры в топ-клубах Европы: Реал – лузер даже по сравнению с Шахтером, неожиданные данныеИспания — 13:57 1045
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