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Десна – Черноморец – 2:0 – видео голов и обзор матча

21:39 8 Читати українською
Десна – Черноморец – 2:0 – видео голов и обзор матча
Десна - Черноморец / Фото ФК Черноморец

Десна без особых усилий одолела Черноморец. Смотрите видео голов и обзор матча.

Игроки черниговской команды были фаворитом в матче против Черноморца. Однако в первом тайме гости выглядели уверенно, создав больше опасных моментов у ворот соперника.

Десна в большинстве победила Черноморец

После свистка о начале второго тайма игроки Десны вспомнили, что они хозяева матча и начали атаки на ворота гостей, что и вылилось в 2 забитых мяча.

Чемпионат Украины, 15-й тур

Десна – Черноморец – 2:0

Голы: Безбородько, 55, Фаворов, 64

Удаление: Рыжук, 42

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Украина15 тур

Десна - Черноморец: Суббота 10 ноября 2018

Десна
Матч окончен
2 : 0
Черноморец
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