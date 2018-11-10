Десна – Черноморец – 2:0 – видео голов и обзор матча

Десна без особых усилий одолела Черноморец. Смотрите видео голов и обзор матча.

Игроки черниговской команды были фаворитом в матче против Черноморца. Однако в первом тайме гости выглядели уверенно, создав больше опасных моментов у ворот соперника.

Десна в большинстве победила Черноморец

После свистка о начале второго тайма игроки Десны вспомнили, что они хозяева матча и начали атаки на ворота гостей, что и вылилось в 2 забитых мяча.

Чемпионат Украины, 15-й тур

Десна – Черноморец – 2:0

Голы: Безбородько, 55, Фаворов, 64

Удаление: Рыжук, 42