Ройс: Сейчас лидерство Боруссии Д не имеет никакого значения

Полузащитник Боруссии Д Марко Ройс поделился впечатлениями после победы над Баварией в матче 11 тура чемпионата Германии.
"Мы не были достаточно активными в первом тайме и не вошли в игру правильно. Бавария давила на наши ворота. Во второй половине у нас было больше уверенности в наших умениях. Это был невероятный матч.
Боруссия Д в невероятном матче переиграла Баварию и оторвалась от мюнхенцев на 7 очков
Мы – команда, где все работают на всех. Я чувствую себя хорошо, и играю на любимой позиции. Но я также упустил два или три шанса сегодня, они были бы очень важны, если бы удалось их реализовать.
Что касается замен, то у тренера есть магическое ощущение, и игроки, которые входят в поле, действительно отдают все силы. Это часто дает нам решающее преимущество.
Боруссия Д – лидер топ-5 чемпионатов Европы по количеству голов, забитых игроками, которые выходили на замену
Наше лидерство в турнирной таблице прямо сейчас не имеет никакого значения. Хорошо иметь такую фору, но Бавария действительно сильная. Слишком рано говорить о том, сможем ли мы завоевать титул", – цитирует Ройса официальный сайт Бундеслиги.