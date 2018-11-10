Ройс: Сейчас лидерство Боруссии Д не имеет никакого значения

Полузащитник Боруссии Д Марко Ройс поделился впечатлениями после победы над Баварией в матче 11 тура чемпионата Германии.

"Мы не были достаточно активными в первом тайме и не вошли в игру правильно. Бавария давила на наши ворота. Во второй половине у нас было больше уверенности в наших умениях. Это был невероятный матч.

Боруссия Д в невероятном матче переиграла Баварию и оторвалась от мюнхенцев на 7 очков

Мы – команда, где все работают на всех. Я чувствую себя хорошо, и играю на любимой позиции. Но я также упустил два или три шанса сегодня, они были бы очень важны, если бы удалось их реализовать.

Что касается замен, то у тренера есть магическое ощущение, и игроки, которые входят в поле, действительно отдают все силы. Это часто дает нам решающее преимущество.

Боруссия Д – лидер топ-5 чемпионатов Европы по количеству голов, забитых игроками, которые выходили на замену

Наше лидерство в турнирной таблице прямо сейчас не имеет никакого значения. Хорошо иметь такую ​​фору, но Бавария действительно сильная. Слишком рано говорить о том, сможем ли мы завоевать титул", – цитирует Ройса официальный сайт Бундеслиги.