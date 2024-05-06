Бенфика проиграла Фамаликану (0:2) в 32 туре чемпионата Португалии. Результат и обзор игры – в этой новости на "Футбол 24".

Чемпионат Португалии, 32 тур

Фамаликан – Бенфика – 2:0

Голы: Родригес, 71, Юссуф, 86

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Встреча Фамаликана и Бенфики началась живо. Обе команды еще до пятой минуты сумели обменяться голами. Впрочем, оба мяча отменили из-за офсайдов. В первом тайме Фамаликан и Бенфика создали несколько острых моментов. Анатолий Трубин, который вышел в старте, дважды спасал "орлов" от пропущенных голов, демонстрируя свои лучшие качества.

Во втором тайме Бенфика активно давила на, но все старания были напрасными. Никак "орлам" не удавалось отправить мяч в ворота. А вот "сине-белые" провели одну хорошую контратаку и на 71 минуте впервые за пять матчей забили в ворота Бенфики. Трубин даже не успел среагировать на удар. После этого встречу арбитру пришлось остановить на несколько минут, поскольку с трибун полетела пиротехника. На 86 минуте Бенфика посыпалась и пропустила второй мяч, а Трубин не сумел справиться с ударом.

Фамаликан впервые с сезона 1992/93 обыграл "орлов". Бенфика осталась на втором месте с 76 пунктами. Поражение команды Трубина досрочно сделало Спортинг чемпионом Португалии. Фамаликан расположился на 8 строчке с 39 баллами.