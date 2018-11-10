Парма минимально одолела Торино: 12 тур Серии А, матчи субботы

В матче 12 тура Серии А Парма на выезде переиграла Торино. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Парма быстро повела в счете, Жервиньо воспользовался ошибкой защитников, которые помешали друг другу выбить мяч, прошел защитника и переиграл вратаря. Инглезе на 25 минуте удвоил преимущество пармезанцев. Базелли еще до перерыва один мяч отыграл, однако Парма удержала свое преимущество.

Благодаря этой победе Парма набрала 17 очков и сравнялась с Торино, команды разделяют 8-9 места.

Чемпионат Италии 2018/19, 12 тур

Торино – Парма – 1:2

Голы: Базелли, 37 – Жервинью, 9, Инглезе, 25

СПАЛ – Кальярі – начало матча в 19:00

Дженоа – Наполі – начало матча в 21:30