Генгам – Лион – 2:4 – видео голов и обзор матча

Соперник Шахтера в Лиге чемпионов Лион на выезде обыграл Генгам в матче 13-го тура чемпионата Франции.

Первый тайм благодаря голу Тюрама лидером завершил Генгам. После перерыва тот же Тюрам оформил дубль, но к этому Лион уже трижды поразил ворота хозяев. Точку в этом поединке поставил Корне, закрепив преимущество своей команды.

Лига 1: Лион в зрелищном матче одолел Генгам

После этого матча Лион с 24 очками остался на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Франции, Генгам с 7-ю очками идет последним.

Чемпионат Франции, 13 тур

Генгам – Лион – 2:4

Голи: Тюрам, 22, 79 (пенальті) – Ауа, 62, Депай, 67, 73, Корне, 84