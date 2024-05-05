Жирона обыграла в дерби Барселону и вышла в Лигу чемпионов. Артем Довбик в следующем сезоне попробует свои силы против лучших защитников мира, если останется в клубе. В частности, тренер невольно заказывает дуэль украинца против ван Дейка.

Довбик и конкурент Цыганкова разбили Барселону, короновав Реал – Жирона вышла в Лигу чемпионов, у Артема гол+пас

"Я хочу сыграть с Ливерпулем. У клуба большая история. Возможно еще Бавария, Ювентус, Милан, Интер... Хочется поехать на Энфилд, а также принять дома Интер и Баварию, чтобы наши болельщики получили наслаждение. Люблю тоже "стену" дортмундской Боруссии, было бы классно там выступить", – сказал Мичел.

Напомним, что со следующего сезона Лига чемпионов получит новый формат – вместо группового этапа будет турнир с единой турнирной таблицей. Каждая команда сыграет 4 матча дома и 4 на выезде с разными соперниками. Жирона дебютирует в главном турнире Европы.