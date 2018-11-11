Головні новини футболу 10 листопада: Борусія Д феєрично перемогла Баварію, Олександрія вийшла на друге місце в УПЛ

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 10 листопада.

УПЛ

Олександрія розгромила Арсенал-Київ і вийшла на друге місце чемпіонату України, обігнавши в турнірній таблиці Динамо. Дивіться відеоогляд розгрому киян.

Карпати в цікавому матчі поступилися Зорі. Шедевр Мар'яна Шведа не став луганцям на заваді – команда Вернидуба перервала 2 серії. Наставник Карпат вважає, що підсумок зустрічі не справедливий, а от Юрій Вернидуб респектнув візаві.

Чорноморець знову програв – цього разу Десні. Чернігівці половину ігрового часу провели в більшості. Два представники нижньої частини турнірки Львів і Олімпік розписали нічию.

Європа

У центральному матчі дня Борусія Д переграла Баварію – детальний звіт про гру. Поєдинок вийшов розкішним – можливо, найкращий у сезоні. Дивіться відео голів і огляд Классікера. Завдяки цьому успіху Дортмунд відірвався від головного конкурента на 7 очок, однак Ніко Ковач не вважає, що це критично. Головний герой зустрічі Марко Ройс також не робить завчасних висновків.

Між Дортмундом і Мюнхеном у турнірній таблиці розмістився Менхенгладбах. Друге місце Борусія зберегла завдяки виграшу у Вердера. В Серії А на тому ж місці закріпився Наполі, який вирвав 3 очки в поєдинку з Дженоа завдяки автоголу.

У Франції суперник Шахтаря Ліон у результативному матчі переграв Генгам. Один з голів розкішним ударом зі штрафного забив Мемфіс Депай. Ну а другий найкращий снайпер Ліги 1 у цьому сезоні – нападник Нанта Еміліано Сала: він не перейшов у Динамо та "запалив" після відставки екс-тренера Шахтаря.

Українці за кордоном

Андрій Лунін дебютував у Ла Лізі за Леганес. Трапилося це вимушено – основний голкіпер "пепінерос" і головний конкурент українця травмувався. Команда Луніна розписала нульову нічию з Жироною. В іншому матчі ігрового дня Атлетіко здійснив ремонтаду проти Атлетіка та вийшов на друге місце в Прімері.

В Угорщині Ференцварош Сергія Реброва сенсаційно поступився аутсайдеру Халадашу, а Уйпешт розгромив Кішварду Мілевського. В Туреччині Різеспор Олександра Гладкого програв лідеру чемпіонату, а Галатасарай розгромив Кайсеріспор Олександра Кучера.

Андрій Ярмоленко розповів про сало, проблеми у Лондоні та рекорд Шевченка. Вест Хем без травмованого українця не зумів обіграти Хаддерсфілд. А Тоттенхем в іншому матчі АПЛ мінімально здолав Крістал Пелас та наблизився до лідера на відстань 2 очок.