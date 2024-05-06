“Хочу поздравить легендарный "Азов" с 10-летием. Вы умеете делать невозможное – держаться и биться тогда, когда кажется, что шансов нет. И в этот день хочется сказать "Спасибо" за все, что вы сделали для нашей страны, чтобы Украина и дальше была свободной и независимой.

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Знаю, что среди "Азовской" семьи много футбольных фанатов. Ребята, после победы хочу снова увидеть вас на наших стадионах. Слава Украине!", – сказал Ярмоленко в обращении.

"Слава Украине! Поздравляю легендарный украинский полк "Азов" с 10-й годовщиной. 10 лет стойкости, прочности и самопожертвования ради нашей свободы. Ваш героизм и сила – это гордость для украинцев и символ нашей несокрушимости для всего мира. Спасибо вам за ваш вклад в нашу независимость. Низкий поклон всем героям", – добавил Зинченко в видео.

Напомним, батальон "Азов" был основан 5 мая 2014, который уже в июне того года с боями освободил Мариуполь. Сейчас "Азов" является одной из важных составляющих ВСУ, которые сдерживают российских оккупантов, которые начали полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года.

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