Боруссия Д в невероятном матче переиграла Баварию и оторвалась от мюнхенцев на 7 очков

Дортмундская Боруссия и мюнхенская Бавария встречались в центральном матче первого круга Бундеслиги. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Боруссия впервые за долгое время подходила к Классикеру, опережая Баварию в турнирной таблице. Перед поединком между командами было 4 очка – дортмундцы никак не отдали бы сегодня принципиальному сопернику лидерство в чемпионате. Ковач имеет в Мюнхене трудности с хорошими результатами. Главное немецкое противостояние с подопечными Люсьена Фавра, которые находятся в классной форме, могло как улучшить положение хорвата, так и ухудшить его.

Баварія поплатилася за самовпевненість – у провалі винен не тільки Ковач

Бавария волшебно начала встречу. К середине первого тайма гости совершали просто невероятное давление на ворота Хитца, не выпуская "шмелей" с их половины поля. Дортмунд пытался выбегать в фирменные контратаки. Удавалось хозяевам это редко, но именно их выпад привел к первому опасному моменту – Ройс получил мяч "в подарок" и вырвался на свидание с Нойером. Мануэль взял плохой удар капитана БД.

Мюнхенцы качественно накрывали Боруссию сразу после потери мяча, однако следующий голевой эпизод снова возник у "шварцгельбен" – Бруун Ларсен плохой передачей "запорол" выход 3 в 2. Бавария в невероятном темпе продолжала давить. До определенного момента Боруссия успевала накрывать удары Рибери и Левандовски и снимать на втором этаже подачи с флангов. Впрочем, оборона в таком темпе должна была рано или поздно дать сбой.

На 26-й минуте давление Баварии логично завершился голом – Гнабри навесил с правого фланга, а Левандовски выиграл позицию у Загаду и открыл счет во встрече. После этого "ротэн" сбавили обороты, отошли с чужой половины, но все равно полностью контролировали хозяев. Быстрые футболисты Боруссии не имели свободного пространства, а позиционные атаки разбивались об организованные перемещения Мюнхена.

До перерыва сохранялась классная динамичная игра. БФБ активно продолжала искать свои шансы, а Бавария все равно выбегала в осмысленные острые атаки. Роскошный футбол в первом тайме – Ковач ушел на отдых с преимуществом в счете.

Боруссия забила быстрый гол во втором тайме. Санчо протянул мяч в штрафную и отдал пас на Ройса. Марко не совсем успевал к мячу, но грамотно подставился под фол Нойера – пенальти. Сам капитан дортмундцев реализовал 11-метровый – 1:1.

Ничейный счет продержался только несколько минут – Бавария очень быстро снова вышла вперед. Прекрасную комбинацию правым флангом с участием Киммиха, Гнабри и Мюллера головой в пустые ворота завершил Левандовски.

Боруссии пришлось снова искать шансы и включать высокий прессинг. Моменты создавал в основном Джейдон Санчо. Молодой англичанин подорвал темп атаки и выдал фантастический пас на Ройса, который оказался с мячом перед пустыми воротами, но не сумел протолкнуть сферу в сетку. Несколько минут спустя Санчо выгрыз в центре поля снаряд у Хуммельса и организовал еще один шанс – партнеры не реализовали.

Главным транжирой оставался Ройс, которого еще и Хакими вывел на удар. И все же Марко со временем прорвало. Пищек прострелил с правого фланга в штрафную, а капитан БФБ в касание загнал мяч в дальний нижний угол – красота, ничья и реабилитация за нереализованные шансы. Бавария, кстати, перед тем едва не закрепила преимущество, однако гол Левандовски справедливо отменили из-за офсайда.

Сравняв счет, Боруссия побежала побеждать. "Шмели" получили комфортную ситуацию – соперник контролировал мяч, а они вступали в отбор и мгновенно выбегали в контратаки. Одна из таких привела к голу Алькасера, когда "шмели" за пару секунд доставили "круглого" через все поле к испанцу. Главные герои атаки – Санчо и Витсель, а Пако в финальной фазе разобрался идеально.

До финального свистка продолжалась такая же игра – моментов у Баварии было совсем не много. На последней минуте Левандовски пятой забил роскошный гол, но судья еще раз отменил его из-за офсайда. Счет больше не изменился – 3:2 в феерическом поединке в пользу Дортмунда. Боруссия набрала 27 очков и оторвалась от преследователей на вершине турнирной таблицы. Бавария отстает уже на 7 пунктов – 20 баллов и третья строчка.

Германия. Бундеслига, 11 тур

Боруссия Д – Бавария – 3:2

Голи: Ройс, 49 (пен), 64, Алькасер, 73 – Левандовски, 26, 52