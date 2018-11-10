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Швед отличился фантастическим голом в девятку в воротах Зари

18:38 321 Читати українською
Швед отличился фантастическим голом в девятку в воротах Зари
Марьян Швед / Фото ФК Карпаты

Полузащитник львовских Карпат Марьян Швед продолжает украшать чемпионат Украины красивыми голами.

В матче 15-го тура чемпионата Украины Шахтер – Карпаты зрители на трибунах стали свидетелями шедеврального гола гостей.

Заря – Карпаты: 2 гола, попадание в каркас ворот и новый шедевр Шведа за 45 минут в матче УПЛ

После розыгрыша штрафного Марьян Швед прокатил мяч несколько метров в сторону ворот соперника и нанес неожиданный удар из-за пределов штрафной.

Мяч влетел точно в девятку, без шансов для голкипера.

Украина15 тур

Заря - Карпаты: Суббота 10 ноября 2018

Заря
Матч окончен
2 : 1
Карпаты
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Марьян Швед Марьян Швед Карпаты Карпаты Видеоновости Заря - Карпаты
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