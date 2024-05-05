Главный тренер Жироны Мичел Санчес заявил, что команда сделает все, чтобы украинский форвард Артем Довбик стал лучшим бомбардиром Ла Лиги.

"То, что мы сделали – это невероятно, исторически. Мы также близки к званию лучшего бомбардира. Пичичи Довбика – это еще одна цель. Мы будем защищать вторую позицию.

Гол и ассист Довбыка в видеообзоре матча Жирона – Барселона – 4:2

Следующий шаг – это выиграть титул с Жироной. Это трудная задача. Теперь мы сыграем в Лиге чемпионов, в Ла Лиге, в Кубке. Иногда мечты сбываются", – цитирует Мичела Marca.

К слову, "трофей Пичичи" – это награда от спортивного издания Marca, которая присуждается лучшему бомбардиру каждого сезона Ла Лиги.

Напомним, накануне Жирона в рамках 34-го тура в каталонском дерби одолела Барселону (4:2), а первый мяч хозяев забил именно Артем Довбик, доведя свой голевой актив до 20 точных ударов. У Джуда Беллингема из Реала на 2 мяча меньше.

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