Ковач не считает критичным отставание Баварии от лидера Бундеслиги

Наставник Баварии Нико Ковач поделился впечатлениями после поражения от Боруссии Д в матче 11 тура чемпионата Германии.

"Это была фантастическая игра. Матч был у нас под контролем в первой половине встречи, но Дортмунд сумел переломить ход поединка. Такого не должно происходить с нами.

Боруссия Д в невероятном матче переиграла Баварию и оторвалась от мюнхенцев на 7 очков

Мы можем быть довольны работой сегодня. Это была наша лучшая игра, с тех пор, как мы играли с Шальке. Семь очков отставания выглядят убедительно, но в футболе может случиться абсолютно все", – цитирует Ковача официальный сайт Бундеслиги.

Боруссия Д – лидер топ-5 чемпионатов Европы по количеству голов, забитых игроками, которые выходили на замену