toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
БОРУССИЯ ДОРТМУНД - БАВАРИЯ ЗАРЯ - КАРПАТЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Ковач не считает критичным отставание Баварии от лидера Бундеслиги

00:01 7 Читати українською
Ковач не считает критичным отставание Баварии от лидера Бундеслиги
Нико Ковач / фото из соцсетей

Наставник Баварии Нико Ковач поделился впечатлениями после поражения от Боруссии Д в матче 11 тура чемпионата Германии.

"Это была фантастическая игра. Матч был у нас под контролем в первой половине встречи, но Дортмунд сумел переломить ход поединка. Такого не должно происходить с нами.

Боруссия Д в невероятном матче переиграла Баварию и оторвалась от мюнхенцев на 7 очков

Мы можем быть довольны работой сегодня. Это была наша лучшая игра, с тех пор, как мы играли с Шальке. Семь очков отставания выглядят убедительно, но в футболе может случиться абсолютно все", – цитирует Ковача официальный сайт Бундеслиги.

Боруссия Д – лидер топ-5 чемпионатов Европы по количеству голов, забитых игроками, которые выходили на замену

Германия11 турСигнал Идуна Парк (Дортмунд)

Боруссия Дортмунд - Бавария: Суббота 10 ноября 2018

Боруссия Дортмунд
Матч окончен
3 : 2
Бавария
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Бавария Бавария Германия Нико Ковач Нико Ковач Боруссия Дортмунд - Бавария
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
15
час
:
54
мин
Барселона
17:15
Бетис
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук