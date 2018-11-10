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Вальядолид и Эйбар разошлись миром: 12 тур Ла Лиги, матчи субботы

15:58 5 Читати українською
Вальядолид и Эйбар разошлись миром: 12 тур Ла Лиги, матчи субботы
Борьба в матче / Официальный сайт Ла Лиги

В матче 12 тура Ла Лиги Вальядолид дома принимал Эйбар. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Эйбар так и не сумел обыграть Вальядолид. Гости имели почти в три раза больше ударов, однако поразить ворота Масипа так и не удалось. К тому же Арбилья уменьшил шансы Эйбар на победу, получив вторую желтую карточку.

После этого матча Вальядолид имеет в активе 17 набранных очков и занимает 7 место, Эйбар с 15 пунктами занимает 12 строчку.

Чемпионат Испании 2018/19, 12 тур

Вальядолид – Эйбар – 0:0

Удаление: Арбилья, 73

Хетафе – Валенсия – начало матча в 17:15

Атлетико – Атлетик – начало матча в 19:30

Жирона – Леганес – начало матча в 21:45

Испания12 турКолисеум Альфонсо Перес (Хетафе)

Хетафе - Валенсия: Суббота 10 ноября 2018

Хетафе
до матча
56
мин
Валенсия
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