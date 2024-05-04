Центральный матч тура, который имел ряд интриг. Обеим командам нужна была победа. Барселона могла бы приблизиться к серебряным медалям чемпионата, а Жирона наоборот – отобрать у соседей текущее второе место. Но главное, "красно-белые" уже сегодня могли квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Довбык забил Барселоне – видео 20 гола украинца в Ла Лиге

Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает, как команда Артема Довбыка и Виктора Цыганкова боролась за историческую для себя путевку в самый престижный клубный турнир Европы.

Намерение играть на победу – это не просто слова. Уже на старте матча соперники обменялись забитыми мячами. Открыла счет Барселона. Ямал каким-то образом сумел переправить мяч на Кристенсена, а тот эффектно принял и очень красиво пробил – без шансов для голкипера. Похоже, никто даже не думал, что датчанин такое может, потому что накрыть его даже не пытались.

Жирона отыгралась молниеносно. Мартин протащил мяч по левому флангу, а параллельным курсом Довбик заставил Кубарси потерять позицию. Поэтому когда передача пошла на Артема, уже никто не мешал ему забивать. Для украинца это уже 20-й гол в этом сезоне Ла Лиги, благодаря которому он снова увеличил отрыв от Беллингема в списке лучших бомбардиров.

После такого фееричного начала никто даже не подумал сбавлять обороты. Через три минуты после гол Довбика Гюндоган снова мог вывести Барселону вперед, но Гассанига справился с ударом. Впоследствии Кристенсен имел шанс оформить дубль, когда замыкал подачу с углового. Снова кипер Жироны сыграл блестяще, остановив мяч на линии.

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Далее была парочка шансов для Цыганкова. Сначала на Виктора сбрасывал Довбик. Удар хавбека не получился идеальным. Защитник успел подставиться, направив мяч на угловой. Дальше у бывшего игрока Динамо был невероятный момент. Савио после сольного прохода откатил к линии вратарской на Цыганкова, но тот не смог переиграть тер Штегена.

Сразу похожий момент возник у Барселоны. Канселу пасовал, а Гюндоган мощно пробил над перекладиной. Казалось, первый тайм завершится вничью. Однако на последней минуте Гутьеррес очень неудачно упал – прямо на ногу Ямала. Это произошло на линии штрафной, поэтому VAR подсказал арбитру, что надо ставить пенальти. Левандовски очень уверенно пробил с 11 метров.

На старте второй половины Барселона могла увеличить преимущество. Защитники провалили подключение Ямала и Левандовски. Повезло, что Гассанига среагировал на опасность и успел накрыть мяч в ногах поляка. Возможно, это был переломный момент. Если бы Роберт забил, то дальше все могло сложиться совсем иначе.

Впрочем, нужно отметить замену в составе Жироны. Мичел снял Цыганкова, который сегодня не впечатлил, выпустив Порту. И что сделал конкурент украинца. Меньше чем минута ему понадобилась, чтобы забить. Все началось с передачи Роберто на... Довбика! Артем прикрыл мяч от Араухо и покатил под удар Порту. Счет снова стал равный!

Еще две минуты, и ассистентом уже стал Порту. Хавбек протащил мяч по правому флангу и отпасовал на Гутьерреса. Тот пробил не так уж и опасно, но парочка рикошетов не оставила шансов тер Штегену. Голкипер Барсы вскоре продемонстрировал, что еще остается в игре, отбив удар Эрреры.

Если же добивать Барселону, то красиво. И снова Порту. Савио выполнил диагональ на конкурента Цыганкова, а тот в касание мощно переправил мяч в сетку. Невероятный гол. В самом конце Довбик должен был забивать пятый. Практически в упор бил украинец, но Кунде чудом успел заблокировать.

Благодаря этой победе Жирона вышла на второе место, квалифицировалась в Лигу чемпионов и сделала Реал чемпионом.

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