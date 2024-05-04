Довбик и конкурент Цыганкова разбили Барселону, короновав Реал – Жирона вышла в Лигу чемпионов, у Артема гол+пас
Барселона проиграла Жироне (2:4) в рамках 34-го тура Ла Лиги. Читайте счет и обзор матча Жирона - Барселона на "Футбол 24".
Центральный матч тура, который имел ряд интриг. Обеим командам нужна была победа. Барселона могла бы приблизиться к серебряным медалям чемпионата, а Жирона наоборот – отобрать у соседей текущее второе место. Но главное, "красно-белые" уже сегодня могли квалифицироваться в Лигу чемпионов.
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Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает, как команда Артема Довбыка и Виктора Цыганкова боролась за историческую для себя путевку в самый престижный клубный турнир Европы.
Намерение играть на победу – это не просто слова. Уже на старте матча соперники обменялись забитыми мячами. Открыла счет Барселона. Ямал каким-то образом сумел переправить мяч на Кристенсена, а тот эффектно принял и очень красиво пробил – без шансов для голкипера. Похоже, никто даже не думал, что датчанин такое может, потому что накрыть его даже не пытались.
Жирона отыгралась молниеносно. Мартин протащил мяч по левому флангу, а параллельным курсом Довбик заставил Кубарси потерять позицию. Поэтому когда передача пошла на Артема, уже никто не мешал ему забивать. Для украинца это уже 20-й гол в этом сезоне Ла Лиги, благодаря которому он снова увеличил отрыв от Беллингема в списке лучших бомбардиров.
После такого фееричного начала никто даже не подумал сбавлять обороты. Через три минуты после гол Довбика Гюндоган снова мог вывести Барселону вперед, но Гассанига справился с ударом. Впоследствии Кристенсен имел шанс оформить дубль, когда замыкал подачу с углового. Снова кипер Жироны сыграл блестяще, остановив мяч на линии.
Далее была парочка шансов для Цыганкова. Сначала на Виктора сбрасывал Довбик. Удар хавбека не получился идеальным. Защитник успел подставиться, направив мяч на угловой. Дальше у бывшего игрока Динамо был невероятный момент. Савио после сольного прохода откатил к линии вратарской на Цыганкова, но тот не смог переиграть тер Штегена.
Сразу похожий момент возник у Барселоны. Канселу пасовал, а Гюндоган мощно пробил над перекладиной. Казалось, первый тайм завершится вничью. Однако на последней минуте Гутьеррес очень неудачно упал – прямо на ногу Ямала. Это произошло на линии штрафной, поэтому VAR подсказал арбитру, что надо ставить пенальти. Левандовски очень уверенно пробил с 11 метров.
На старте второй половины Барселона могла увеличить преимущество. Защитники провалили подключение Ямала и Левандовски. Повезло, что Гассанига среагировал на опасность и успел накрыть мяч в ногах поляка. Возможно, это был переломный момент. Если бы Роберт забил, то дальше все могло сложиться совсем иначе.
Впрочем, нужно отметить замену в составе Жироны. Мичел снял Цыганкова, который сегодня не впечатлил, выпустив Порту. И что сделал конкурент украинца. Меньше чем минута ему понадобилась, чтобы забить. Все началось с передачи Роберто на... Довбика! Артем прикрыл мяч от Араухо и покатил под удар Порту. Счет снова стал равный!
Еще две минуты, и ассистентом уже стал Порту. Хавбек протащил мяч по правому флангу и отпасовал на Гутьерреса. Тот пробил не так уж и опасно, но парочка рикошетов не оставила шансов тер Штегену. Голкипер Барсы вскоре продемонстрировал, что еще остается в игре, отбив удар Эрреры.
Если же добивать Барселону, то красиво. И снова Порту. Савио выполнил диагональ на конкурента Цыганкова, а тот в касание мощно переправил мяч в сетку. Невероятный гол. В самом конце Довбик должен был забивать пятый. Практически в упор бил украинец, но Кунде чудом успел заблокировать.
Благодаря этой победе Жирона вышла на второе место, квалифицировалась в Лигу чемпионов и сделала Реал чемпионом.
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