Ризеспор Гладкого проиграл лидеру чемпионата Турции, Галатасарай разгромил Кайсериспор Кучера

Состоялись первые матчи 12 тура чемпионата Турции. Команды украинцев синхронно проиграли.

Александр Гладкий вышел в стартовом составе Ризеспора на домашний матч против лидера чемпионата Турции Башакшехира. Гости спокойно одержали очередные три очка, забив дважды в начале второго тайма.

Гладкий покинул поле на 76-й минуте. Примечательно, что вскоре после этого его команда смогла отыграть один мяч.

"Мы делаем так, как выгодно Леганесу", – Пеллегрино резко ответил на недовольство Реала ситуацией Лунина

Галатасарай прервал трехматчевую безвыигрышную серию в поединке с Кайсериспором Александра Кучера. Украинский защитник провел на поле весь матч, получил желтую карточку, но не смог помешать стамбульцам трижды поразить ворота его команды.

После этого матча Галатасарай сократил отставание от лидера Башакшехира до 4-х очков. Ризеспор находится на дне турнирной табици, имея в своем активе всего 8 очков. Кайсериспор находится на 12 месте.

Турция, 12 тур

Ризеспор – Башакшехир – 1:2

Кайсериспор – Галатасарай – 0:3