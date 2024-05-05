Бетис победил Осасуну, оторвавшись от Яремчука в борьбе за еврокубки
В рамках программы дня в 34-м туре Ла Лиги 2023/24 запланировано несколько матчей. Отчет читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Испании 2023/24, 34-й тур
Осасуна – Реал Бетис – 0:2
Голы: Перес, 41, Форнальс, 45+3
Удаления: Монкайола, 26 (Осасуна)
Сельта Виго – Вильяреал – начало в 17:15
Валенсия – Депортиво Алавес – начало в 19:30
Райо Вальекано – Альмерия – начало в 22:00
Севилья – Гранада – начало в 22:00
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Бетис приехал в Памплону и спокойно победил со счетом 2:0. Все решило удаление Монкайолы на 34-й минуте, после которого хозяева пропустили дважды – причем ещё до перерыва. Как следствие, андалусийцы оторвались от седьмой позиции, на которой расположилась Валенсия, на шесть зачетных баллов.
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