Чемпионат Испании 2023/24, 34-й тур

Осасуна – Реал Бетис – 0:2

Голы: Перес, 41, Форнальс, 45+3

Удаления: Монкайола, 26 (Осасуна)

Сельта Виго – Вильяреал – начало в 17:15

Валенсия – Депортиво Алавес – начало в 19:30

Райо Вальекано – Альмерия – начало в 22:00

Севилья – Гранада – начало в 22:00

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Бетис приехал в Памплону и спокойно победил со счетом 2:0. Все решило удаление Монкайолы на 34-й минуте, после которого хозяева пропустили дважды – причем ещё до перерыва. Как следствие, андалусийцы оторвались от седьмой позиции, на которой расположилась Валенсия, на шесть зачетных баллов.

Сын Анчелотти живет свою лучшую жизнь – чем он занимается в Реале и как доносит отцу то, что другие боятся?