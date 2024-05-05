Украина

Сколько заработает сборная Украины за выход на Евро-2024 – УАФ утвердила премиальные для команды Реброва.

Ворскла – Шахтер: определился официальный транслятор финала Кубка Украины – решающая дуэль будет в свободном доступе.

Металлист 1925 впервые победил под руководством Скрипника – победа над Ворсклой завершила 14-матчевую серию.

Мир

Довбик и конкурент Цыганкова разбили Барселону, короновав Реал – Жирона вышла в Лигу чемпионов, у Артема гол+пас. Реал досрочно стал чемпионом Испании.

Арсенал не без скандала разгромил Борнмут, оторвавшись от Манчестер Сити – Забарный старался, Зинченко снова не сыграл

Холанд разгромил Вулвз, оформив покер и став в один ряд с Коулом и Оуэном – Ман Сити вплотную приблизился к Арсеналу.

Украинцы за границей

Довбик забил Барселоне – видео 20 гола украинца в Ла Лиге

Украинский голкипер забил дебютный гол – видео сумасшедшего удара через все поле.

Жирона хочет выжать от продажи Довбика по максимуму – клаусулу украинца планируют увеличить втрое.