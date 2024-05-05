Главные новости 4 мая: Довбик разбил Барселону, Реал стал чемпионом, премиальные сборной Украины
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за субботу, 4 мая.
Украина
Сколько заработает сборная Украины за выход на Евро-2024 – УАФ утвердила премиальные для команды Реброва.
Ворскла – Шахтер: определился официальный транслятор финала Кубка Украины – решающая дуэль будет в свободном доступе.
Металлист 1925 впервые победил под руководством Скрипника – победа над Ворсклой завершила 14-матчевую серию.
Мир
Довбик и конкурент Цыганкова разбили Барселону, короновав Реал – Жирона вышла в Лигу чемпионов, у Артема гол+пас. Реал досрочно стал чемпионом Испании.
Арсенал не без скандала разгромил Борнмут, оторвавшись от Манчестер Сити – Забарный старался, Зинченко снова не сыграл
Холанд разгромил Вулвз, оформив покер и став в один ряд с Коулом и Оуэном – Ман Сити вплотную приблизился к Арсеналу.
Украинцы за границей
Довбик забил Барселоне – видео 20 гола украинца в Ла Лиге
Украинский голкипер забил дебютный гол – видео сумасшедшего удара через все поле.
Жирона хочет выжать от продажи Довбика по максимуму – клаусулу украинца планируют увеличить втрое.