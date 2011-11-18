Арсенал-Киев – Александрия – 0:3 – видео голов и обзор матча

Александрия не заметила Арсенал-Киев в матче 15-го тура чемпионата Украины. Смотрите видео голов и обзор матча.

Арсенал-Киев начал довольно неплохо и даже мог забить на старте матча. Но класс гостей дал о себе знать, и именно они открыли счет в первом тайме.

Александрия разгромила Арсенал-Киев и вышла на второе место

Во второй половине встречи игроки Александрии добили соперника, отгрузив еще 2 безответных мяча.

Таким образом, Александрия набрала 30 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице – впрочем, Динамо свой матч сыграет завтра.

Чемпионат Украины 2018/2019, 15-й тур

Арсенал-Киев – Александрия – 0:3

Голы: Шастал, 33, Ситало, 82, Ковалец, 90+2