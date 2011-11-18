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Арсенал-Киев – Александрия – 0:3 – видео голов и обзор матча

10 ноября 23:49 14 Читати українською
Арсенал-Киев – Александрия – 0:3 – видео голов и обзор матча
Арсенал-Киев – Александрия – 0:3 – видео голов и обзор матча

Александрия не заметила Арсенал-Киев в матче 15-го тура чемпионата Украины. Смотрите видео голов и обзор матча.

Арсенал-Киев начал довольно неплохо и даже мог забить на старте матча. Но класс гостей дал о себе знать, и именно они открыли счет в первом тайме.

Александрия разгромила Арсенал-Киев и вышла на второе место

Во второй половине встречи игроки Александрии добили соперника, отгрузив еще 2 безответных мяча.

Таким образом, Александрия набрала 30 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице – впрочем, Динамо свой матч сыграет завтра.

Чемпионат Украины 2018/2019, 15-й тур

Арсенал-Киев – Александрия – 0:3

Голы: Шастал, 33, Ситало, 82, Ковалец, 90+2

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Украина15 тур

Арсенал-Киев - Александрия: Суббота 10 ноября 2018

Арсенал-Киев
Матч окончен
0 : 3
Александрия
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