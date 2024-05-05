Нападающий Динамо установил рекорд результативности чемпионатов Украины – сезон еще продолжается
Форвард Динамо Матвей Пономаренко благодаря голу в ворота Колоса улучшил свой бомбардирский показатель в чемпионате Украины U-19.
Гол в ворота Колоса стал 22-м для Пономаренко в текущем сезоне U-19 – это новый рекорд результативности в течение одной кампании, сообщает официальный сайт Динамо.
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Лучшие бомбардиры чемпионатов Украины U-19 предыдущих лет:
1. Матвей Пономаренко (Динамо) – 22 (2023/2024, сезон продолжается).
2. Абдулла Абдулаев (Шахтер) – 21 (2019/2020).
3. Артем Бондаренко (Шахтер) – 20 (2018/2019).
4-6. Михаил Плахотнюк (Черноморец) – 19 (2016/2017).
4-6. Кирилл Попов (Динамо) – 19 (2020/2021).
4-6. Владислав Ванат (Динамо) – 19 (2019/2020).
К слову, Пономаренко провел 6 матчей за основную команду Динамо, в которых сумел отличиться 1 забитым мячом.
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