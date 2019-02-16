Гент з Яремчуком та Безусом поступився Васланд-Беверену

Гент у матчі 26 туру чемпіонату Бельгії поступився Васланд-Беверену. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Чемпіонат Бельгії 2018/19, 26-й тур

Васланд-Беверен – Гент – 2:1

Голи: Куфрі, 37, Форте, 84 (пен.) – Квілітая, 90+1

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У першому таймі ініціативою володіли господарі, і до перерви їм вдалося вийти вперед. Наприкінці поєдинку Васланд-Беверен отримав право на пенальті, який реалізував Форте. Квілітая на останніх хвилинах матчу відквитав один м'яч, але цього виявилось недостатньо. У підсумку – мінімальна перемога господарів.

У стартовому складі Гента вийшов Роман Яремчук, якого замінили на 76-й хвилині. Цікаво, що форвард діяв на позиції лівого вінгера. Роман Безус вийшов на поле на 52-й хвилині, а Ігор Пластун спостерігав за матчем з лави запасних.

Гент має в активі 38 очок та перебуває на 7 місці у турнірній таблиці.

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