toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Бельгія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АТАЛАНТА - МІЛАН ШАЛЬКЕ - ФРАЙБУРГ НЬЮПОРТ КАУНТІ - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Гент з Яремчуком та Безусом поступився Васланд-Беверену

16 лютого 23:50 40 Читать на русском
Гент з Яремчуком та Безусом поступився Васланд-Беверену
Гент з Яремчуком та Безусом поступився Васланд-Беверену

Гент у матчі 26 туру чемпіонату Бельгії поступився Васланд-Беверену. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Чемпіонат Бельгії 2018/19, 26-й тур

Васланд-Беверен – Гент – 2:1

Голи: Куфрі, 37, Форте, 84 (пен.) – Квілітая, 90+1

Що з Хачеріді буде далі – у Греції пояснили ситуацію в ПАОКу екс-динамівця, який заробляє найбільше

У першому таймі ініціативою володіли господарі, і до перерви їм вдалося вийти вперед. Наприкінці поєдинку Васланд-Беверен отримав право на пенальті, який реалізував Форте. Квілітая на останніх хвилинах матчу відквитав один м'яч, але цього виявилось недостатньо. У підсумку – мінімальна перемога господарів.

У стартовому складі Гента вийшов Роман Яремчук, якого замінили на 76-й хвилині. Цікаво, що форвард діяв на позиції лівого вінгера. Роман Безус вийшов на поле на 52-й хвилині, а Ігор Пластун спостерігав за матчем з лави запасних.

Гент має в активі 38 очок та перебуває на 7 місці у турнірній таблиці.

Манчестер Сіті без проблем обіграв Ньюпорт і вийшов у чвертьфінал Кубка Англії – черговий пристойний матч Зінченка

Теги
Роман Безус Роман Безус Ігор Пластун Ігор Пластун Гент Гент Бельгія Роман Яремчук Роман Яремчук
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
год
:
48
хв
Реал Мадрид
13:00
Жирона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук