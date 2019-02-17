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Мессі забиває щонайменше 30 голів в 11-му сезоні поспіль

00:03 24 Читать на русском
Мессі забиває щонайменше 30 голів в 11-му сезоні поспіль
Ліонель Мессі / фото із соцмереж

Нападник Барселони Ліонель Мессі демонструє вражаючу стабільність.

Наприкінці першого тайму в матчі 24-го туру Ла Ліги Мессі реалізував пенальті у ворота Вальядоліда. Цей гол став для аргентинця 30-м у нинішньому сезоні за Барселону в усіх турнірах. Він подолав цю позначку вже водинадцяте поспіль.

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Цей гол також став для Мессі 22-м в поточному розіграші в Ла Ліги, він зміцнив своє лідерство в гонці бомбардирів, випереджаючи Луїса Суареса на 7 влучних ударів.

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Барселона - Вальядолід: Субота 16 лютого 2019

Барселона
Матч завершено
1 : 0
Вальядолід
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Барселона Барселона Іспанія Барселона - Вальядолід Ліонель Мессі Ліонель Мессі
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