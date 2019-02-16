Манчестер Сіті без проблем обіграв Ньюпорт і вийшов у чвертьфінал Кубка Англії – черговий пристойний матч Зінченка

Манчестер Сіті переміг Ньюпорт в 1/8 фіналу Кубка Англії. Результат і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Кубок Англії, 1/8 фіналу

Ньюпорт – Манчестер Сіті – 1:4

Голи: Амонд, 88 – Сане, 51, Фоден, 75, 90, Марез, 90+4

Манчестер Сіті поїхав у гості до представника 4-го англійського дивізіону Ньюпорт Каунті. Схоже, Пеп Гвардіола рішуче налаштований виграти всі доступні турніри в цьому сезоні, адже виставив проти відверто слабкого суперника багато основних футболістів. Олександр Зінченко, який відмінно провів матч з Челсі минулого вікенду в АПЛ, сьогодні знову вийшов з перших хвилин на лівому фланзі оборони "містян".

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Манчестер Сіті зі стартовим свистком прогнозовано взяв м'яч під контроль. Володіння на користь гостей перевалювало за 80%, прем'єрних ударів завдали Марез та Фернандінью. Однак перший по-справжньому гольовий епізод створив Ньюпорт. Подача у штрафний майданчик Сіті завершилася ударом головою впритул від Бакінсона. Едерсон дивом врятував від пропущеного гола, а перехопити м'яч на шляху до суперника не зумів Зінченко.

До середини першого тайму Ньюпорт дуже пристойно захищався – гольових моментів у Манчестер Сіті було не так багато. Натомість на протилежному кінці поля декілька разів виникала гострота. Імениті гості продовжували тиснути на ворожі володіння, знову виходив на ударну позицію Марез.

Розкішні шанси забити не використав Сане. Спершу він завершив стінку з партнером влучанням у каркас воріт, а потім удар німця в штрафному майданчику зупинила рука капітана господарів Обраєна – суддя цього не побачив. На перерву команди пішли за нулів на табло, а рахунок Манчестер Сіті відкрив вже на старті другої половини зустрічі зусиллями все того ж Сане. Лерой обігрався з Жезусом і потужно вистрелив по воротах – м'яч влучив голкіперу в обличчя та залетів у сітку.

Надалі Манчестер Сіті повністю господарював на полі, не випускаючи Ньюпорт за середину поля. Абсолютна домінація підопічних Гвардіоли – доходило до 95% володіння. Стерильного володіння – моменти "містяни" майже не створювали. Едерсон в кількох ситуаціях намагався повернути в поєдинок інтригу, але Ньюпорт його фейлами не скористався.

Всі питання щодо долі протистояння зняв Фоден. Філ підхопив м'яч у центрі, самотужки протягнув його декілька десятків метрів і легко пробив голкіпера – 0:2. Ньюпорт все ж забив історичний гол Манчестер Сіті, коли Отаменді невдало зіграв перед Едерсоном, а м'яч від Амонда залетів у сітку.

Однак інтригу повернути не вдалося, адже через 2 хвилини Фоден оформив дубль: підібрав сферу в Сане та розстріляв воротаря Дея. Ну а крапку в матчі класним голом з гострого кута поставив Марез. Манчестер Сіті переміг з рахунком 1:4 і без проблем вийшов у чвертьфінал Кубка Англії.

Черговий пристойний матч Зінченка

Олександр Зінченко провів матч на хорошому рівні, не випадав з гри Манчестер Сіті, добре підтримував атаку. Характер зустрічі та слабкість опонента давали йому змогу більшість часу проводити ближче до воріт Ньюпорта. Часто зміщувався в центр для побудови комбінацій, непогано взаємодіяв з партнером по флангу Сане.

Українець відпрацював зі звичною для себе високою точністю передач (89%), 4 з 6 його дальніх пасів знайшли адресатів. Олександр двічі віддавав ключові передачі, однак реалізувати їх футболісти Сіті не зуміли. Непогано Зінченко діяв і на оборону. 2 вибивання, 1 перехоплення, 1 блок. Найчастіше серед парнерів йшов у відбір (4 рази) та виграв 90% своїх дуелей.

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