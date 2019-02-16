В Аргентині відбувся похорон Сали – тренер Кардіффа вшанував пам'ять гравця, який так і не зіграв за валлійський клуб

Сьогодні, 16 лютого, в Аргентині відбулося прощання з нападником Кардіффа Еміліано Салою, який загинув у авіакатастрофі.

Церемонія прощання із Салою пройшла у спортзалі його рідного клубу Прогресо в однойменному місті. За цю команду Сала виступав до досягнення 15-річного віку. На похорон були делегації Нанта та Кардіффа, зокрема головний тренер валлійського клубу Ніл Уорнок.

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"Сала був моїм гравцем. Він підписав контракт для мене. Думаю він повинен був стати дуже важливим футболістом для нас", – сказав Уорнок.

Нагадаємо, 21 січня літак з аргентинцем на борту впав у води Ла-Маншу. Пізніше на глибині 62 метри було виявлено уламки літака та одне тіло, яке було підняте на поверхню. Згодом поліція підтвердила, що воно належить саме Салі. Тіло пілота Дейва Ібботсона досі не знайдено.

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