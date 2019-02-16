Шальке не зумів обіграти Фрайбург: моторошний фол на пряму червону не залишив Коноплянці шансів

Шальке та Фрайбург не забивали голів у матчі 22 туру Бундесліги – 0:0.

Бундесліга, 22 тур

Шальке – Фрайбург – 0:0

Доменіко Тедеско провів декілька кадрових змін порівняно з поєдинком "кобальтових" проти Баварії. Після невдалої гри у Мюнхені на лаві запасних залишився досвідчений Себастьян Руді. Натомість Євген Коноплянка та Набіль Бенталеб, можливо, просто отримали відпочинок перед матчем проти Ман Сіті у плей-офф Ліги чемпіонів. Місце українця на лівому фланзі атаки посів 18-річний валлієць Раббі Матондо.

Шальке – Фрайбург: стартові склади команд без Коноплянки

У першому таймі команди не створили жодного стовідсоткового моменту, загрожуючи воротам одне одного лише після дальніх ударів. Вже в дебюті зустрічі Марк Ут наважився на постріл метрів з 35-ти, а голкіпер гостей Александер Шволов лише з другої спроби зафіксував м'яч у руках. Фрайбург відповів ще небезпечніше, коли сфера ледь не впала за комірець Ферманну після рикошету. Далі були ще дві невдалі спроби від Сердара та Харіта, які пробивали з-за меж карного.

А згодом трапився дуже суперечливий епізод у карному гостей. Стандарт у виконанні Шальке завершився ударом головою Маккенні, після якого м'яч влучив у руку Кублеру. Арбітр скористався допомогою VAR та вирішив, що рука оборонця Фрайбурга перебувала у природньому положенні.

На 42-й хвилині Шальке серйозно підвів німець турецького походження Суат Сердар, який ледь не відірвав ногу півзахиснику гостей Франтцу. Рефері, довго не роздумуючи, покарав футболіста Шальке за моторошний фол червоною карткою, а шанси Коноплянки з'явитись на полі за такого сценарію зменшились до нуля.

️ | Nog geen doelpunten bij Schalke 04 - SC Freiburg, wel een rode kaart. Schalke-speler Suat Serdar mocht vroegtijdig de kleedkamer opzoeken na een stevige charge. #s04scf pic.twitter.com/QC7oS7doUg — FOX Sports (@FOXSportsnl) 16 лютого 2019 р.

Після перерви Фрайбург більше контролював м'яч, тоді як Шальке чекав свого шансу на контратаках. На 71-й хвилині лише дивом не забив захисник гостей Філіпп Лінхарт, а офіційний твіттер гельзенкірхенського клубу відповів дотепним постом – пощастило.

Freiburg should really be ahead, but thankfully miss an open goal



(71') #S04SCF 0-0 pic.twitter.com/tFyRzfX8fb — FC Schalke 04 (@s04_en) 16 лютого 2019 р.

В кінці поєдинку відбувся ще один доволі спірний епізод, коли Маскарель рукою зупинив передачу з лівого кута штрафного. Здавалось, пенальті, однак арбітр, переглянувши відеоповтор, вирішив, що захисник Шальке не свідомо грав рукою. На останні хвилини гри Тедеско випустив конкурента Коноплянки Бургшталлєра, а українець залишився гріти лаву. Сподіваємось, що проти Ман Сіті він таки зіграє.

На третій компенсованій хвилині гри другу жовту картку отримав захисник Фрайбурга Гюнтер, однак це не вплинуло на підсумковий рахунок. 1:1 – за вилученнями та 0:0 – за грою.

Після нічиєї на Фелтінс-Арені Шальке втратив шанс випередити сусіда у таблиці. Команда Євгена Коноплянки посідає 14 місце, набравши 23 очки. Фрайбург – 13-й з 24-ма пунктами у активі.