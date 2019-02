Шальке не зумів обіграти Фрайбург: моторошний фол на пряму червону не залишив Коноплянці шансів

Шальке та Фрайбург не забивали голів у матчі 22 туру Бундесліги – 0:0.

Бундесліга, 22 тур

Шальке – Фрайбург – 0:0

Доменіко Тедеско провів декілька кадрових змін порівняно з поєдинком "кобальтових" проти Баварії. Після невдалої гри у Мюнхені на лаві запасних залишився досвідчений Себастьян Руді. Натомість Євген Коноплянка та Набіль Бенталеб, можливо, просто отримали відпочинок перед матчем проти Ман Сіті у плей-офф Ліги чемпіонів. Місце українця на лівому фланзі атаки посів 18-річний валлієць Раббі Матондо.

Шальке – Фрайбург: стартові склади команд без Коноплянки

У першому таймі команди не створили жодного стовідсоткового моменту, загрожуючи воротам одне одного лише після дальніх ударів. Вже в дебюті зустрічі Марк Ут наважився на постріл метрів з 35-ти, а голкіпер гостей Александер Шволов лише з другої спроби зафіксував м'яч у руках. Фрайбург відповів ще небезпечніше, коли сфера ледь не впала за комірець Ферманну після рикошету. Далі були ще дві невдалі спроби від Сердара та Харіта, які пробивали з-за меж карного.

А згодом трапився дуже суперечливий епізод у карному гостей. Стандарт у виконанні Шальке завершився ударом головою Маккенні, після якого м'яч влучив у руку Кублеру. Арбітр скористався допомогою VAR та вирішив, що рука оборонця Фрайбурга перебувала у природньому положенні.

На 42-й хвилині Шальке серйозно підвів німець турецького походження Суат Сердар, який ледь не відірвав ногу півзахиснику гостей Франтцу. Рефері, довго не роздумуючи, покарав футболіста Шальке за моторошний фол червоною карткою, а шанси Коноплянки з'явитись на полі за такого сценарію зменшились до нуля.

Після перерви Фрайбург більше контролював м'яч, тоді як Шальке чекав свого шансу на контратаках. На 71-й хвилині лише дивом не забив захисник гостей Філіпп Лінхарт, а офіційний твіттер гельзенкірхенського клубу відповів дотепним постом – пощастило.

Freiburg should really be ahead, but thankfully miss an open goal



(71') #S04SCF 0-0 pic.twitter.com/tFyRzfX8fb