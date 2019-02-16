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Кальярі вирвав перемогу над Пармою: 24 тур Серії А, матчі суботи

20:55 49 Читать на русском
Кальярі вирвав перемогу над Пармою: 24 тур Серії А, матчі суботи
Кальярі – Парма – 2:1 / Твіттер ФК Парма

В матчі 24 туру Серії А Парма і Кальярі розійшлись миром. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/19, 24 тур

Кальярі – Парма – 2:1

Голи: Паволетті, 65, 85 – Куцка, 40

Вилучення: Жоао Педро, 90

Аталанта – Мілан – початок матчу о 21:30

Кальярі міг вийти вперед на початку матчу, проте Чепітеллі пробив вище воріт. А от Парма в аналогічному моменті наприкінці тайму вийшла вперед, Куцка замкнув навіс Гоббі з флангу. В другому таймі Кальярі таки забив, Паволетті замкнув скидку Чепітеллі після подачі зі штрафного. А наприкінці матчу Леонардо офомив дубль і приніс перемогу своїй команді.

Кальярі набрав 24 очки та піднявся на 14 позицію, Парма з 29 пунктами залишилась на 12 місці.

Італія24 турСант'Елія (Кальярі)

Кальярі - Парма: Субота 16 лютого 2019

Кальярі
Матч завершено
2 : 1
Парма
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Кальярі Кальярі Парма Парма Італія Кальярі - Парма
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