Кальярі вирвав перемогу над Пармою: 24 тур Серії А, матчі суботи

В матчі 24 туру Серії А Парма і Кальярі розійшлись миром. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/19, 24 тур

Кальярі – Парма – 2:1

Голи: Паволетті, 65, 85 – Куцка, 40

Вилучення: Жоао Педро, 90

Аталанта – Мілан – початок матчу о 21:30

Кальярі міг вийти вперед на початку матчу, проте Чепітеллі пробив вище воріт. А от Парма в аналогічному моменті наприкінці тайму вийшла вперед, Куцка замкнув навіс Гоббі з флангу. В другому таймі Кальярі таки забив, Паволетті замкнув скидку Чепітеллі після подачі зі штрафного. А наприкінці матчу Леонардо офомив дубль і приніс перемогу своїй команді.

Кальярі набрав 24 очки та піднявся на 14 позицію, Парма з 29 пунктами залишилась на 12 місці.