Маркос Антоніо приєднався до Шахтаря

Новачок Шахтаря Маркос Антоніо прибув у розташування команди та вже провів дебютне тренування.

Сьогодні Шахтар провів тренування після поєдинку Ліги Європи проти Айнтрахта, який завершився унічию 2:2. Заняття мало більше відновлювальний характер. Паулу Фонсека поділив гравців на дві групи – футболісти,що грали з Айнтрахтом, вирушили на відновлювальні процедури та масаж, а інші провели годинне заняття на полі.

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До лав "гірників" приєднався новачок Маркос Антоніо, який раніше брав участь у Копа Амеріка U-20 та увійшов до символічної збірної турніру. 18-річний півзахисник познайомився з новими партнерами по команді та тренерським штабом, після чого провів заняття у загальній групі, повідомляє офіційний сайт "гірників".

Антоніо виступатиме за Шахтар під 88-м номером та вже був заявлений на весняну частину УПЛ. 18-річний Маркос є вихованцем Атлетіко Паранаенсе. В поточному сезоні виступав за португальський Ешторіл.

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