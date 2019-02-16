Грізманн випередив Торреса у списку найкращих бомбардирів в історії Атлетіко

Нападник Атлетіко Антуан Грізманн відзначився забитим голом в матчі 24-го туру Ла Ліги проти Райо Вальєкано.

Цей гол став для француза 130-м у футболці "матрацників". За цим показником Грізманн випередив легенду мадридців Фернандо Торреса (129) і тепер посідає 5-е місце у списку найкращих бомбардирів в історії Атлетіко.

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Зазначимо, що Райо Вальєкано є дуже зручним суперником для Грізманна. Форвард вразив ворота "велетнів" вже в шостому матчі поспіль.

В нинішньому сезоні Антуан провів за Атлетіко 24 матчі в чемпіонаті Іспанії, в яких забив 12 голів та віддав 5 гольових передач.

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