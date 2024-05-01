Дортмундська Борусія приймає ПСЖ у першому півфіналі Ліги чемпіонів. Оперативно дивіться відео гольових моментів на "Футбол 24".

Перший матч цього протистояння відбувся у Дортмунді, де парижани ніколи не перемагали в рамках єврокубків.

Борусія – ПСЖ: стартові склади та онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів

Звітну гру гості почали активніше, потужно пресингували й затискали суперника біля його воріт. Однак Борусія змогла відбитися і в другій половині тайму завдала болючого удару у відповідь. Фюлькруг скористався провалом оборони ПСЖ і відкрив рахунок.