Борусія – ПСЖ: відео гола – Дортмунд забив першим
1 травня 22:50 - Читать на русском
Дортмундська Борусія приймає ПСЖ у першому півфіналі Ліги чемпіонів. Оперативно дивіться відео гольових моментів на "Футбол 24".
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Перший матч цього протистояння відбувся у Дортмунді, де парижани ніколи не перемагали в рамках єврокубків.
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Звітну гру гості почали активніше, потужно пресингували й затискали суперника біля його воріт. Однак Борусія змогла відбитися і в другій половині тайму завдала болючого удару у відповідь. Фюлькруг скористався провалом оборони ПСЖ і відкрив рахунок.
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