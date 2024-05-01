Екс-гравець Реала та Інтера Веслі Снейдер розкритикував Лукаса Васкеса за гру проти Баварії у півфіналі Ліги чемпіонів.

"Він не гідний Реала! Негідний! Якщо ви вболіваєте за "вершкових", ви, напевно, закохані в цього хлопця, а він не захисник.

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Як ти можеш виставляти ногу в такий момент! Це неможливо! Реал повинен бути дуже радий, що Карвахаль повернеться наступного тижня. Кожен м'яч він віддавав супернику. Кожен міг пробігти повз нього. Це був жах", – цитує Снейдера Meczyki.

Нагадаємо, що Лукас Васкес привіз пенальті у ворота Реала, який вдало реалізував Гаррі Кейн. У підсумку гра "вершкових" та Баварії закінчилася з рахунком 2:2. Матч-відповідь між командами відбудеться 8 травня.

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