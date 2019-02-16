Суркіс розповів, скільки коштує Динамо – президент "біло-синіх" готовий продати клуб за однієї умови

Президент київського Динамо Ігор Суркіс стверджує, що ніколи не отримував офіційної пропозиції продати клуб.

"Всього за період мого правління, за період керівництва Григорія Михайловича (Суркіса), знову-таки, якщо виходити з офіційних пропозицій, жодної пропозиції про купівлю київського Динамо ми ні від кого не отримували", – сказав він в ефірі Вацко Light.

Суркіс пояснив, чому віддає перевагу Лізі Європи

"Я б хотів побачити ту людину, яка прийде і придбає Динамо Київ. Тому що деякі нинішні функціонери в Федерації футболу України вважають, що нам клуб дістався безкоштовно, і ми ледь не повинні його подарувати. Але ми нікому нічого не винні. І побудували одну з найкращих інфраструктур не тільки на пострадянському, а й на європейському просторі. У нас потужна дитячо-юнацька спортивна школа, яку ми хочемо зараз ще розширити до рівня такого серйозного інтернату десь на 100-120 осіб.

Якби знайшлися люди, які сказали, що вони готові бути партнерами київського Динамо, брати участь як у видатковій частині, так і в дохідній, то питань немає. Але за 25 років я жодного такого не бачив.

Я не продам Динамо в ті руки, в яких я не буду впевнений. Має бути мотивація. Ми вже один клуб в Україні продали – Металіст. Потрібно продати клуб тій людині або компанії, яка розвиватиме Динамо. Це величезна відповідальність, тому що, повірте мені, Ярославський не спить ночами. Він створив з нуля команду, вивів її на якісно новий рівень. Йому надійшла хороша на той момент пропозиція, можливо, у нього були тоді фінансові труднощі, і він вирішив продати команду. Але я думаю, якби він знав, як все закінчиться, він би команду не продав, навіть за більшу суму. Не все міряється грошима", – зазначив Суркіс.

"Можу викурити півтори пачки цигарок за гру". Топ-30 яскравих цитат Ігоря Суркіса, президента з "динамівським серцем"

За його словами, не йшлося і про продаж Динамо бізнесмену Дмитру Фірташу, який після Революції Гідності перебуває в Австрії. "Не було такого. І близько такого не було. Ми разом хотіли побудувати хорошу боєздатну команду. Він виступав в ролі людини, яка "ставила" на футболки одну свою компанію, другу компанію, і хотів спільно побудувати боєздатну команду. Щодо продажу Динамо це були лише суцільні розмови", – підкреслив Суркіс.

Він розповів, що кожні 2-3 роки здійснюється оцінка вартості Динамо компанією Deloitte. Остання була десь два роки тому, і з усім майном та футболістами на той момент вартість Динамо складала близько 300 млн доларів.

Суркіс вказав, що бюджет Динамо наразі складає 35-40 млн доларів.

Президент Реала та ще 6 футбольних багатіїв Іспанії: навіть об'єднавши статки, вони не зрівняються з Ахметовим