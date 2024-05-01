Анчелотті злий на Луніна, але не через пропущений гол – в Іспанії розкрили закулісся матчу з Баварією

Водночас Королівський клуб погіршив статистику останніх років – вперше за останні чотири матчі "вершкові" не переграли німців на Альянц Арені. В старті мадридського гранда прогнозовано з’явився Андрій Лунін, який уже у дебюті виграв дуель у Лероя Сане. Згодом українець все ж пропустить у "воротарський кут" після потужного пострілу ексвінгера Ман Сіті.

Наставник "бланкос" Карло Анчелотті, втім, зніме провину із українця на післяматчевій пресконференції, натякаючи на помилку захисників, які дозволили забігти у карний Сане і надпотужно пробити по воротах. Другий м’яч українець пропустив, як відомо, із пенальті. Харрі Кейн розвів м'яч і Луніна по кутах, попри підказки від Рюдігера, які допомогли Андрію парирувати удар Ковачіча. Загалом – посередній перформенс від українця, від якого фанати Реала в ЛЧ звикли бачити феєрію.