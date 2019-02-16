Карпати зіграли внічию з Кайратом – львів'янам забив Есеола

У контрольному матчі львівські Карпати не зуміли обіграти Кайрат.

Товариський матч

Карпати – Кайрат – 1:1

Голи: Слива, 71 – Есеола, 51

Карпати: Кучинський, Сандохадзе, Папа Гуйє, Мегреміч, Кльоц, Хонгла, Мякушко, Гуцуляк, Йода, Швед, Понде.

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Команди розпочали дуже жваво і вже на стартових хвилинах створили по кілька небезпечних моментів. На 6-й хвилині "леви" втратили чудову нагоду для того, щоб відкрити рахунок. Активність Мар’яна Шведа на правому фланзі посприяла помилці оборони, тим самим, створивши нагоду для Крістіана Понде.

Казахи відповіли доволі гостро вже за кілька хвилин. Постріл зі штрафного блокував Сергій Мякушко, а з подальшим несильним ударом впорався Максим Кучинський. Після цього алматинці заволоділи ініціативою і львів’янам, в основному, довелося оборонятися. Однак при першій нагоді "зелено-білі" намагалися миттєво організувати атаку. Куди простіше діяли футболісти Кайрата – тактика із лонгболами та закиданнями вперед на гравців атакувальної лінії у ці хвилини була доволі дієвою.

На початку другого тайму казахи відкрили рахунок. Голкіпер сильно вибив м’яч на протилежну частину поля на Есеолу. Українець обігрався з партнером, скористався випадковим рикошетом, протягнув м’яч і вийшов на побачення з Кучинським. Точний удар форварда – 0:1.

Починаючи із 65-й хвилини Карпати створили кілька небезпечних моментів, один з яких приніс результат. Спочатку Швед організував непогану можливість для Дебелка, м’яч після удару якого пролетів над перекладиною. А потім Швед сам завдавав удару по воротах – кіпер м’яч відбив перед собою, а Слива опинився без нагляду прямісінько перед воротами і пробив – 1:1. Мабуть, найкраща нагода у львів’ян для того, щоб здобути перемогу була на 90-й хвилині, коли Дебелко скористався помилкою суперника в центрі поля і вивів Родріго Варгаса на ударну позицію, втім болівієць пробив неточно.