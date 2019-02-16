Морозюк допоміг Різеспору здобути чергову перемогу – команда українця піднялася в середину таблиці

Різеспор Миколи Морозюка здобув важливу перемогу у матчі з Бурсаспором.
Чемпіонат Туреччини 2018/19, 22-й тур
Бурсаспор – Різеспор – 0:2
Голи: Шешуе, 12, Азубук, 78
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Різеспор Миколи Морозюка здобув важливу виїзну перемогу в матчі з Бурсаспором, хоча гості рідко переходили свою половину поля. Шешуе зумів забити швидкий гол, а наприкінці матчу гості провели вдалу контратаку та подвоїли свою перевагу.
Морозюк отримав другу найкращу оцінку матчу від порталу SofaScore. Українець здійснив 4 вибивання та 2 перехоплення, а виграні єдиноборства склали 60% від усіх.
Різеспор у 4 матчах, коли Морозюк виходив в основі, здобув 3 перемоги та одну нічию.
Після 22 турів команда українця має в активі 25 очок та перебуває на 10 місці турнірної таблиці.