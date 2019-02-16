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Райо Вальєкано – Атлетіко – 0:1 – відео гола та огляд матчу

21:09 83 Читать на русском
Райо Вальєкано – Атлетіко – 0:1 – відео гола та огляд матчу
Райо Вальєкано – Атлетіко – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Райо Вальєкано вдома поступився Атлетіко в 24-у турі чемпіонату Іспанії. Дивіться відеоогляд матчу Райо Вальєкано – Атлетіко на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 24 тур

Райо Вальєкано – Атлетіко – 0:1

Гол: Грізманн, 74

Перемогу "матрацникам" приніс Антуан Грізманн, який забив єдиний гол в цьому матчі в середині другого тайму.

Атлетіко вирвав перемогу в Райо Вальєкано: 24 тур Ла Ліги, матчі суботи

Атлетіко набрав 47 пунктів та піднявся на 2 місце, Райо Вальєкано з 23 очками залишився на 18 позиції.

Іспанія24 турЕстадіо де Вальєкас (Мадрид)

Райо Вальєкано - Атлетіко: Субота 16 лютого 2019

Райо Вальєкано
Матч завершено
0 : 1
Атлетіко
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Відеоновини Іспанія Райо Вальєкано - Атлетіко Атлетіко Атлетіко Райо Вальєкано Райо Вальєкано
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