Райо Вальєкано вдома поступився Атлетіко в 24-у турі чемпіонату Іспанії. Дивіться відеоогляд матчу Райо Вальєкано – Атлетіко на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 24 тур

Райо Вальєкано – Атлетіко – 0:1

Гол: Грізманн, 74

Перемогу "матрацникам" приніс Антуан Грізманн, який забив єдиний гол в цьому матчі в середині другого тайму.

Атлетіко вирвав перемогу в Райо Вальєкано: 24 тур Ла Ліги, матчі суботи

Атлетіко набрав 47 пунктів та піднявся на 2 місце, Райо Вальєкано з 23 очками залишився на 18 позиції.