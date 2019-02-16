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Ребров знову провалився – Ференцварош програв Дебрецену, ведучи по ходу матчу

17:05 219 Читать на русском
Ребров знову провалився – Ференцварош програв Дебрецену, ведучи по ходу матчу
Сергій Ребров / Фото: ФК Ференцварош

Ференцварош Сергія Реброва спіткала серія невдач. У матч 21 туру чемпіонату Угорщини його підопічні на останніх хвилинах втратили перемогу.

Чемпіонат Угорщини 2018/19, 21-й тур

Дебрецен – Ференцварош – 2:1

Голи: Тежер, 83 (пен.), Зсорі, 90+3 – Двалі, 29

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Ференцварош Сергія Реброва втратив перемогу, яку міг здобути завдяки голу в першому таймі. Наприкінці матчу підопічні українського спеціаліста розслабилися, за що й були покарані. Дебрецен отримав право на пенальті, а на останніх секундах вирвав перемогу.

Ігор Харатін та Іван Петряк провели на полі увесь матч, але вберегти команду Реброва від поразки не зуміли.

Зазначимо, що Ребров втрачає перемогу вже в третьому матчі з останніх чотирьох.

Ференцварош продовжує очолювати турнірну таблицю, маючи в активі 43 пункти. Відеотон та Дебрецен мають по 34 очки, але у Відеотона є гра у запасі.

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