Антоніо Конте перебуває без роботи ось уже цілих два роки – відтоді, як він покинув Інтер через фінансові суперечки. До сьогоднішнього дня італійська преса була впевнена в тому, що домовленість Конте з Наполі є простою формальністю, але в середу нагрянула інформаційна бомба.

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Як інформує Calciomercato, Конте хотів би повернутися до роботи в АПЛ. Повідомляється, що кілька днів тому Антоніо запропонував Челсі свої послуги і зробив це через посередника.

Якщо керівництво лондонського клубу погодиться на співпрацю з італійським тренером, це буде не найкращою новиною для вінгера "синіх" Михайла Мудрика. Конте відомий своєю любов'ю до схеми 3-5-2, в якій немає місця класичним вінгерам – Антоніо віддає перевагу латералям, які "закривають" усю брівку і однаково добре грають як в атаці, так і в обороні.

Конте тренував Челсі з 2016 по 2018 рік і виграв на чолі команди чемпіонат і Кубок Англії.

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